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Сегодня, 16:10

На матче Братского Кубка ЦСКА — «Партизан» ожидается аншлаг

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На матче Братского Кубка между ЦСКА и «Партизаном» ожидается аншлаг на трибунах «ВЭБ Арены», сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«Ожидаем сегодня полный стадион, до 30.000 болельщиков! Сейчас выпустили в продажу последние доступные билеты. Традиционно это верхний гостевой сектор, но так как фанаты «Партизана» сегодня будут вместе с нашими болельщиками на трибуне А, то верх S поступил в открытую продажу для всех — это последняя возможность попасть сегодня на матч. Билетов остается совсем немного, ожидаем солд-аут», — написал Брейдо в социальных сетях.

Встреча между командами начнется в 19:30 по московскому времени.

В Братском клубе принимают участие «Динамо», ЦСКА, ОФК Белград и «Партизан». Игры проходят в формате 2 тайма по 45 минут. В случае ничьей команды исполняют пенальти. Каждому клубу-участнику позволено задействовать в матче до 4 «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков).

Футбол
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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