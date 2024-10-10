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Сегодня, 18:10

На матч ветеранов «Факела» и сборной страны продано уже более 4 тысяч билетов

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», на запланированный на 15 октября ретро-матч в Воронеже между ветеранами «Факела» и сборных СССР/России, выкуплено уже более 4 тысяч билетов.

При этом ту же отметку перешагнули продажи на международную товарищескую игру между нынешней основой «огненных» и белорусским «Торпедо-БелАЗ», которая состоится 12 октября.

Пресс-служба «Факела» сообщала, что часть вырученных от билетной программы средств будет передана на благотворительность.

ФК Факел (Воронеж)
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