"МЮ" победил "Милан". Решающий пенальти не забил Мальдини

"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов по пенальти победил "Милан". Решающий удар не забил 17-летний нападающий Даниэль Мальдини.

Международный кубок чемпионов

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Милан" (Италия) – 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти – 5:4

Голы: Рэшфорд, 14 (1:0). Сусо, 26 (1:1). Линделеф, 60 – в свои ворота (1:2). Лингард, 72 (2:2).

Серия пенальти: Хакан Чалханоглу – 0:1. Лингард – 1:1. Бонавентура – 1:2. Янг – 2:2. Андре Силва – 2:3. Гринвуд – 3:3. Крунич – 3:4. Гомеш – 4:4. Мальдини – 4:4 (вратарь). Джеймс – 5:4.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Рохо (Янг, 64), Линделеф, Шоу, Ван-Биссака (Туанзебе, 64), Мата (Джеймс, 64), Мактоминэй, Матич (Фред, 64), Перейра (Лингард, 64), Марсьяль (Гринвуд, 82), Рэшфорд (Гомеш, 82).

"Милан": Дж.Доннарумма (Рейна, 64), Музаккьо, Родригес (Конти, 77), Калабрия (Стринич, 77), Романьоли (Брешанини, 77), Билья (Крунич, 64), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Андре Силва, 64), Пентек (Мальдини, 77), Борини (Габбиа, 77), Сусо (Бонавентура, 77).

Предупреждения: Фред, 73. Хакан Чалханоглу, 90.

3 августа. Кардифф. Стадион "Миллениум".​