"МЮ" обыграл "Кристиансунн". Единственный гол забил Мата

"Манчестер Юнайтед" обыграл норвежский "Кристиансунн" (1:0) в товарищеском матче в Осло (Норвегия). Единственный гол забил полузащитник Хуан Мата.
Товарищеский матч
"Кристиансунн" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Мата, 90+2.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа (Ромеро, 60), Ван-Биссака (Туанзебе, 60), Линделеф (Янг, 60), Джоунс (Мата, 60), Шоу (Рохо, 60), Матич (Погба, 60), Мактоминэй (Фред, 60), Джеймс (Далот, 60), Лингард (Чонг, 60), Марсьяль (Перейра, 60), Рэшфорд (Гринвуд, 60).
Судья: Эскос (Норвегия).
30 июля. Осло. Стадион "Ullevaal".
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