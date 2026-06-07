Мостовой о потере сознания Эриксена: «Врачи должны за него решать вопрос о продолжении карьеры»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины (2:1).

Эриксен упал на газон на 65-й минуте встречи. Спустя некоторое время игрок смог подняться на ноги и покинул поле вместе со своей женой Сабриной под аплодисменты болельщиков.

«Обалдеть. Это страшно. Ужасно. Мы еще после первого связанного с ним случая были все в шоке. Еще в большем шоке все были, когда он решил возобновить карьеру. Риск-то все равно был. Врачи должны за него решать вопрос о продолжении карьеры», — сказал Мостовой «СЭ».

На Евро-2021 во время матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен тоже терял сознание — тогда у полузащитника случилась остановка сердца. Врачам удалось привести датчанина в сознание. Позднее выяснилось, что Эриксен перенес сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор.