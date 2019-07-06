"Монако" без Головина разгромил "Серкль Брюгге"

"Монако" в товарищеском матче разгромил "Серкль Брюгге" – 4:1. Бельгийцы открыли счет на девятой минуте, но затем пропустили четыре мяча. Российский полузащитник монегасков Александр Головин не был вызван на товарищеские матчи в Бельгии, как и ряд других футболистов, проводивших в июне матчи за сборные.

Товарищеские матчи. Клубы

"Серкль Брюгге" – "Монако" – 1:4 (1:2)

Голы: Саади, 9 (1:0). Рони Лопеш, 35 – с пенальти (1:1). Панзо, 45 (1:2). Кардона, 66 (1:3). Мбула, 84 (1:4).

"Монако": Нарди (Бенальо, 46), Панзо (Налду, 46), Жемерсон (Аолу, 46), Массенго (Попович, 46), Рони Лопеш (Гуано, 46), Силла (Кардона, 46), Фабрегас (Мбула, 46), Жил Диаш (Э.Милло, 46), Фостер (Сидибе, 46), Мартинш (Боскилиа, 46).

6 июля. Руселаре. Стадион "Schiervelde".