Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Уругваем. Для форварда это 138-я игра за национальную команду. По данному показателю он вышел на 51-е место в истории футбола, обойдя таких футболистов, как Яри Литманен и Мирослав Клозе.

В истории сборной Аргентины Месси занимает третье место, уступая только Хавьеру Маскерано (147) и Хавьеру Дзанетти (143).

В составе сборной Уругвая 135-ю встречу проводит Диего Годин (рекорд сборной), 116-ю — Эдинсон Кавани и 113-ю — Луис Суарес.