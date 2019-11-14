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Мельгарехо провел первый матч за Парагвай с 2013 года

22:40
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Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Лоренсо Мельгарехо сыграл в товарищеском матче против Болгарии (1:0).

Мельгарехо вышел на поле на 73-й минуте. Для 29-летнего хавбека это первый матч за национальную команду с 2013 года.

В последний раз полузащитник получал вызов в сборную Парагвая в марте 2019 года, но не смог сыграть из-за травмы бедра, полученной на тренировке. Всего в активе Мельгарехо 3 матча за сборную.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1195063394140864513

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