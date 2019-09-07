Мексика разгромила США, американцы не реализовали пенальти

Сборная Мексики в товарищеском матче разгромила команду США — 3:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси. Голы на счету Хавьера Эрнандеса, Эрика Гутьерреса и Карлоса Антуна. На 88-й минуте 19-летний нападающий американцев Джошуа Саджент не реализовал пенальти.

Товарищеские матчи

США — Мексика — 0:3 (0:1)

Голы: Эрнандес, 21 (0:1). Гутьеррес, 78 (0:2). Антуна, 82 (0:3).

Нереализованный пенальти: Саджент, 88 (вратарь)

США: Стеффен, Лонг, Циммерман (Робинсон, 58), Кэннон, Дест (Ловиц, 68), Маккенни, Трапп (Ллетджет, 77), Пулишич, Моралес (Юэилл, 90+2), Зардес (Саджент, 67), Бойд (Моррис, 58).

Мексика: Ороско, Морено, Рейес, Санчес, Эррера, Корона (Лосано, 70), Альварадо (Антуна, 76), Гуардадо (Гутьеррес, 77), Гальярдо (Наварро, 87), Родригес (Пинеда, 89), Эрнандес (Вега, 87).

Предупреждения: Лонг, 45. Моралес, 58. Санчес, 58. Эрнандес, 74.

Судья: Агилар (Сальвадор).

7 сентября. Нью-Джерси. Стадион «Метлайф-стэдиум».