Сегодня, 06:38

Мексика проиграла Парагваю, Монтес и Касерес остались в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Мексики проиграла Парагваю в товарищеском матче — 1:2. Игра прошла на стадионе «Аламодом» в Сан-Антонио.

В первом тайме голов забито не было. На 51-й минуте парагвайский нападающий Антонио Санабриа открыл счет. Почти сразу мексиканцы отыгрались — пенальти реализовал Рауль Хименес. Победу парагвайской команде принес Дамиан Бобадилья.

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес провел встречу на скамейке запасных, как и парагвайский игрок московского «Динамо» Хуан Хосе Касерес.

Товарищеский матч

Мексика — Парагвай — 1:2 (0:0)

Голы: Санабриа, 51 — 0:1. Хименес (пен.), 54 — 1:1. Бобадилья, 56 — 1:2.

