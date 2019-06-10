Мексика обыграла Эквадор

Сборная Мексики в товарищеском матче победила сборную Эквадора (3:2).
Товарищеский матч
Мексика - Эквадор - 3:2 (1:0)
Голы: дос Сантос, 28 (1:0). Мена, 47 (1:1). Л.Монтес, 63 (2:1). Пресиадо, 66 (2:2). Родригес Аланис, 77 (3:2).
Мексика: Очоа, Морено (Сальседо, 35), С.Монтес, Родригес Аланис, Санчес (Гальярдо, 46), Гуардадо, дос Сантос, Л.Монтес (Рейес, 64), Пинеда (Писарро, 72), Хименес (Вега, 61), Антуна (Альварадо, 72).
Эквадор: Бангера, Мина, Арболеда, Кайседо, Кинтеро (Веласко, 46), А.Ибарра (А.Валенсия, 46), Груэсо (Мена, 46), Пресиадо (Р.Ибарра, 89), Интриаго, Мендес (Орехуэла, 46. Рамирес, 54), Эн.Валенсия.
Предупреждения: Веласко, 80. Арболеда, 88.
Судья: Гантар (Канада).
10 июня. Арлингтон. Стадион "AT&T Stadium".
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