Мбаппе сфотографировался с Шевченко и назвал его легендой
17:09
Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после товарищеского матча с Украиной (7:1) выложил совместное фото с главным тренером соперников Андреем Шевченко.
«Великая легенда, огромное уважение», — подписал Мбаппе снимок в сториз Instagram и добавил эмодзи флага Украины, а также красный и черный кружки, очевидно, намекая на цвета бывшего клуба Шевченко «Милана».
Мбаппе и Шевченко pic.twitter.com/VjOwmuXgS2— Великий Твитсби (@greattvetor) October 8, 2020
Сам Мбаппе в игре с Украиной отметился голом и результативным пасом.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...