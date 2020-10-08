Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Мбаппе сфотографировался с Шевченко и назвал его легендой

17:09
Кильян Мбаппе и Андрей Шевченко. Фото Instagram
Кильян Мбаппе и Андрей Шевченко. Фото Instagram
Теги:

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после товарищеского матча с Украиной (7:1) выложил совместное фото с главным тренером соперников Андреем Шевченко.

«Великая легенда, огромное уважение», — подписал Мбаппе снимок в сториз Instagram и добавил эмодзи флага Украины, а также красный и черный кружки, очевидно, намекая на цвета бывшего клуба Шевченко «Милана».

Сам Мбаппе в игре с Украиной отметился голом и результативным пасом.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир