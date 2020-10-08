Мбаппе сфотографировался с Шевченко и назвал его легендой

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после товарищеского матча с Украиной (7:1) выложил совместное фото с главным тренером соперников Андреем Шевченко.

«Великая легенда, огромное уважение», — подписал Мбаппе снимок в сториз Instagram и добавил эмодзи флага Украины, а также красный и черный кружки, очевидно, намекая на цвета бывшего клуба Шевченко «Милана».

Мбаппе и Шевченко pic.twitter.com/VjOwmuXgS2 — Великий Твитсби (@greattvetor) October 8, 2020

Сам Мбаппе в игре с Украиной отметился голом и результативным пасом.