Матч-легенд сборных России и Белоруссии пройдет 7 июля в Минске

Легенды сборных России и Белоруссии проведут ретро-матч в Минске на стадионе «Динамо» 7 июля, сообщает пресс-служба РФС.

В составе российской команды на поле выйдут Андрей Аршавин, Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Павел Погребняк и другие легенды. За белорусскую сборную выступят Александр Глеб, Сергей Гуренко, Тимофей Калачев и Сергей Корниленко.

Валерий Газзаев и Юрий Семин будут руководить командой России, а Анатолий Байдачный и Эдуард Малафеев возглавят сборную Белоруссии.

7 июня на стадионе «Динамо» в Минске национальная команда России под руководством Валерия Карпина разгромила белорусов со счетом 4:0.