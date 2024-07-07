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Сегодня, 16:46

Матч легенд сборных России и Белоруссии начался с минуты молчания

Микеле Антонов
Корреспондент
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Матч легенд сборных России и Белоруссии, который проходит в Минске, начался с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Символический удар по мячу нанес 99-летний ветеран, кавалер ордена Великой Отечественной войны Федор Фещенко, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Матч между звездами прошлых лет проходит в Минске на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучал в 16:41 по московскому времени.

Валерий Газзаев и&nbsp;Юрий Семин. Белоруссия — Россия: смотреть трансляцию матча сборных в ретросоставах

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