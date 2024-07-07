Матч легенд сборных России и Белоруссии начался с минуты молчания

Матч легенд сборных России и Белоруссии, который проходит в Минске, начался с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Символический удар по мячу нанес 99-летний ветеран, кавалер ордена Великой Отечественной войны Федор Фещенко, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Матч между звездами прошлых лет проходит в Минске на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучал в 16:41 по московскому времени.