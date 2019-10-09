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Матч Германия — Аргентина начнется с минуты молчания

20:05

Товарищеский матч Германии и Аргентины начнется с минуты молчания из-за событий в Галле,информирует Bild. В городе неизвесные открыли стрельбу и совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную.

Один из участников нападения стрелял из автомата и бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция сообщала о двух жертвах, еще два человека находятся в университетской клинике с огнестрельными ранениями. Сообщается, что нападавшие скрылись на автомобиле.

Матч Германия — Бразилия пройдет в Дортмунде, начало — 21:45 мск.

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