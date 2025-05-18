Матч легенд ЦСКА и сборной Кубка УЕФА 2005 состоится в воскресенье, 18 мая. Встреча в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА пройдет на стадионе «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В сезоне-2004/2005 москвичи выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» со счетом 3:1.

Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В составе ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Вагнер Лав, Даниэл Карвальо и другие.

Состав сборной Кубка будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании. Известно, что в Москву приедет ивуарийский нападающий Дидье Дрогба.