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18 мая 2025, 14:30

Матч ЦСКА 2005 — сборная Кубка УЕФА: трансляция в прямом эфире

Матч легенд ЦСКА и сборной Кубка УЕФА 2005 состоится 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч легенд ЦСКА и сборной Кубка УЕФА 2005 состоится в воскресенье, 18 мая. Встреча в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА пройдет на стадионе «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В сезоне-2004/2005 москвичи выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» со счетом 3:1.

Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В составе ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Вагнер Лав, Даниэл Карвальо и другие.

Состав сборной Кубка будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании. Известно, что в Москву приедет ивуарийский нападающий Дидье Дрогба.

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Дидье Дрогба
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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