Матч "Чертаново" с "Шеффилдом" закончился конфликтом болельщиков и полиции

В конце второго тайма выставочного матча "Чертаново" и "Шеффилда" (7:0), проходившего в среду на базе академии "Чертаново", произошел инцидент с участием полиции и болельщиков.

За 15 минут до конца матча фанаты "Чертаново" вывесили баннер с надписью "Hell is empty and all devils are here" ("Ад пуст, все черти здесь") за воротами "Шеффилда", после чего на сектор зашла полиция, и все болельщики ушли с трибуны.

На этом конфликт не закончился – несколько болельщиков зажгли файеры за пределами воротами академии, скандируя "За сине-белых". После финального свистка футболисты московской команды подошли к болельщикам выразить свою благодарность.

По информации "СЭ", ни один болельщик задержан не был. Директор "Чертаново" Николай Ларин в комментарии "СЭ" сказал, что "я видел, что болельщики ушли, но на данную минуту никаких официальных комментариев нет. Для того чтобы ответить на вопрос, почему болельщики так сделали, нужно время". (Константин Колмаков)