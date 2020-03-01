Ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение товарищеского матча Англия — Италия, заявил глава футбольной ассоциации Англии Грег Кларк.

Ранее из-за вспышки коронавируса в Италии были перенесены пять матчей серии А. Несколько стран ввели ограничения на въезд из Италии.

— Мы исходим из того, что матч состоится, — цитирует Кларка Sky Sports. — У меня нет никакой информации от правительства, которая недоступна для широкой общественности. Если правительство, посоветовавшись со всеми своими экспертами, примет определенное решение, то мы, разумеется, будем ему следовать.

Матч Англия — Италия должен пройти в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 27 мая.