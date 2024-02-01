Масалитин: «Сборная Сербии — очень серьезный соперник»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Хорошо, что федерации договорились. Футболистам надо приложить максимум усилий и выложиться на полную. А тренерскому штабу — вызвать основной состав. Сыграть основой на результат. Просматривать уже некого. Естественно, это шаг в сторону РФС от УЕФА. Им же без России тоже тяжело. Хочется, чтобы спорт действительно был вне политики. Сербы — очень серьезный соперник. Сильнейший за все время международного бана. Но надо смотреть, каким составом они приедут на игру. Нам все равно надо показать результат. Вне зависимости от того, с какими намерениями к нам приедут. Самое главное, что нам разрешили», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.