Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от победы в матче «Финалиссимы». Аргентинцы победили Италию со счетом 3:0. Мартинес забил один из голов.

«Истина — в том, что все это бесценно. Мы очень рады призу, своей собственной игре и тому, какова наша команда. Правда и то, что прекрасно ощущать свое собственное влияние в сравнении с тем, когда у нас все только начиналось. И мы всегда ощущаем близость к людям, что помогает нам, поскольку это — плюс», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.