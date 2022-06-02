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Мартинес — о победе над Италией: «Это бесценно»

Мартинес рад победе Аргентины в матче «Финалиссимы»
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от победы в матче «Финалиссимы». Аргентинцы победили Италию со счетом 3:0. Мартинес забил один из голов.

«Истина — в том, что все это бесценно. Мы очень рады призу, своей собственной игре и тому, какова наша команда. Правда и то, что прекрасно ощущать свое собственное влияние в сравнении с тем, когда у нас все только начиналось. И мы всегда ощущаем близость к людям, что помогает нам, поскольку это — плюс», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лаутаро Мартинес
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