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Николич — о победе ЦСКА в Братском кубке: «Видно, что игроки еще тяжеловаты»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил проведение Братского кубка, в котором армейцы одержали итоговую победу после двух матчей.

ЦСКА набрал шесть очков, обыграв ОФК Белград (4:0) и «Партизан» (3:0).

«Положительно оцениваю турнир. Очень понравилось количество болельщиков на трибуне. Для меня это важно. Для меня и особенно для футболистов их присутствие на стадионе очень важно. Я доволен. Видно, что игроки еще тяжеловаты. Я дал им два дня выходных. Потом мы продолжим подготовку к сезону», — сказал Николич после матча с «Партизаном».

Сезон-2024/25 в РПЛ начнется 20 июля. В первом туре армейцы встретятся с «Ростовом» в гостях.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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