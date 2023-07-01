Спортдир «Фенербахче» Бранко — о «Кубке PARI Премьер»: «Для нас привилегия участвовать в данном турнире»

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко высказался о предстоящем турнире «Кубка PARI Премьер».

«Хочу поблагодарить организаторов и наших соперников. Для нас привилегия участвовать в данном турнире. «Зенит» приезжал играть в Стамбул, теперь мы с радостью проведем визит. Этот турнир является подготовкой к нашей европейской кампании. Это важная часть нашей предсезонки. Наша команда хочет взять максимум от этого турнира. Удачи командам!» — заявил Бранко.

Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).