Манчини считает, что сборной Италии нужно совершенствоваться
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после разгромной победы над Чехии в товарищеском матче (4:0) отметил, что итальянцам есть в чем прибавлять.
«Мы сыграли хорошо с отличной командой с правильным подходом. Хорошее знамение перед началом Евро-2020. Нам потребовалось десять минут, чтобы начать забивать. Нам нужно совершенствоваться. Есть много аспектов игры, которые мы можем сделать лучше. Однако такая встреча, безусловно, хороший знак. Мы должны играть в свою игру, хорошо атаковать и защищаться. Мышление будет важно. Мы надеемся провести вместе много дней», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.
На чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса. Чехи в группе D встретятся со сборными Шотландии, Хорватии и Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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