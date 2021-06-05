Манчини считает, что сборной Италии нужно совершенствоваться

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после разгромной победы над Чехии в товарищеском матче (4:0) отметил, что итальянцам есть в чем прибавлять.

«Мы сыграли хорошо с отличной командой с правильным подходом. Хорошее знамение перед началом Евро-2020. Нам потребовалось десять минут, чтобы начать забивать. Нам нужно совершенствоваться. Есть много аспектов игры, которые мы можем сделать лучше. Однако такая встреча, безусловно, хороший знак. Мы должны играть в свою игру, хорошо атаковать и защищаться. Мышление будет важно. Мы надеемся провести вместе много дней», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

На чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса. Чехи в группе D встретятся со сборными Шотландии, Хорватии и Англии.