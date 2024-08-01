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Сегодня, 06:55

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бетис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Бетиса» в товарищеском матче — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Снапдрэгон» в Сан-Диего.

Нападающий Икер Лосада на 15-й минуте вывел испанскую команду вперед, но почти сразу манкунианцы отыгрались — Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. Еще до перерыва английская команда забила еще два мяча: отличлись Каземиро и Амад Диалло.

Во второй половине защитник Диего Льоренте забил второй мяч «Бетиса» и установил окончательный счет.

В следующем товарищеском матче «МЮ» встретится с «Ливерпулем» (4 августа), а «Бетис» сыграет с «Аль-Иттихадом» (3 августа).

Футбол
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
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