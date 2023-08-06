6 августа, в воскресенье, в Дублине (Ирландия) «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в товарищеском матче.

Встреча пройдет на стадионе «Авива», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Вчера, 5 августа, команда Эрика тен Хага победила «Ланс» со счетом 3:1 в контрольной игре. 3 августа, в четверг, «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1) в товарищеском матче.

В сезоне-2022/23 «МЮ» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Атлетик» стал восьмым по итогам сезона в ла лиге.

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