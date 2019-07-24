"Манчестер Сити" разгромил "Китчи" в контрольном матче

"Манчестер Сити" победил "Китчи" в товарищеском матче - 6:1.
В составе победителей отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи, Икер Посо и Лерой Сане, оформивший дубль.
Товарищеские матчи. Клубы
"Китчи" - "Манчестер Сити" - 1:6 (0:3)
Голы: Сильва, 14 (0:1). Сане, 40 (0:2). Стерлинг, 43 (0:3). Сане, 55 (0:4). Туайзи, 80 (0:5). 85 (1:5). Посо, 88 (1:6).
"Манчестер Сити": Браво, Уокер (Данилу, 64), Анхелиньо (Зинченко, 46), Ляпорт (Бернабе, 64), Стоунс (Хэрвуд-Беллис, 72), Гюндоган (Посо, 72), Сильва (Эрнандес, 46), Де Брейне (Дионку, 64), Стерлинг (Туайзи, 72), Бернарду Силва (Дойл, 64), Сане (Фоден, 72).
24 июля. Гонконг. Стадион "Гонконг".
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