«Милан» обыграл «Манчестер Сити» в товарищеском матче

«Милан» оказался сильнее «Манчестер Сити» в товарищеском матче — 3:2. Игра прошла на стадионе «Янки» (Нью-Йорк).

Дубль за итальянскую команду оформил форвард Лоренцо Коломбо (30-я и 35-я минуты), еще один гол на счету Марко Насти (78-я). Две голевые передачи сделал Самуэль Чуквуезе.

У английского клуба забили Эрлин Холанн (19-я) и Джеймс Макэйти (55-я).

Следующий матч «Милан» проведет 1 августа против «Реала», а «Сити» 31 июля сыграет с «Барселоной».