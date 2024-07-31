Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 01:59

Начало матча «Манчестер Сити» — «Барселона» отложили из-за грозового предупреждения

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Товарищеский матч между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не начнется в 2:00 по московскому времени, как планировалось. Организаторы встречи приняли решение отложить начало из-за грозового предупреждения.

«Сегодняшняя игра против «Барселоны» в Орландо теперь начнется в 20:20 по местному времени (3:20 по московскому времени), если не будет новых гроз», — написала пресс-служба английского клуба.

Ранее команды огласили стартовые составы на этот матч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Филлипс, Гвардиол, Уилсон-Эсбранд, Ковачич, О'Райли, Макати, Бобб, Грилиш, Холанд.

«Барселона»: Пенья, Лангле, Араухо, Торре, Виктор, Берналь, Роке, Форт, Домингес, Мартин, Касадо.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
Сборную США раскритиковали за подсчет медалей на Олимпиаде-2024
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола — о матче с «Миланом»: «В целом все было неплохо. «Манчестер Сити» сыграл лучше, чем с «Селтиком»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости