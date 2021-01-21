Малком, Вендел и Дриусси — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ригой»
15:29
Пресс-служба «Зенита» сообщила состав на первый контрольный матч на сборах в ОАЭ против «Риги».
«Зенит»: Васютин, Сутормин, Ловрен, Хотулев, Жирков, Кузяев, Вендел, Малком, Дриусси, Щетинин, Азмун.
Запас: Одоевский, Круговой, Прохин, Чистяков, Мусаев, Барриос, Шамкин, Мостовой, Крапухин.
Матч против «Риги» начнется в 16.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в Санкт-Петербурге остались нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев, которые сдали положительный тест на коронавирус.
Наш состав на первый матч 2021 года! ??#ЗенитРига #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/2r9vMvI3rx— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) January 21, 2021
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