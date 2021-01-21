Пресс-служба «Зенита» сообщила состав на первый контрольный матч на сборах в ОАЭ против «Риги».

«Зенит»: Васютин, Сутормин, Ловрен, Хотулев, Жирков, Кузяев, Вендел, Малком, Дриусси, Щетинин, Азмун.

Запас: Одоевский, Круговой, Прохин, Чистяков, Мусаев, Барриос, Шамкин, Мостовой, Крапухин.

Матч против «Риги» начнется в 16.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в Санкт-Петербурге остались нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев, которые сдали положительный тест на коронавирус.