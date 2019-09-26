Малайзия отменила товарищеский матч в Гонконге из-за акций протеста

Сборная Малайзии отказалась проводить запланированный ранее товарищеский матч в Гонконге, сообщает AFP. Причиной такого решения стали продолжающиеся в регионе акции протеста.

15 октября сборная Гонконга должна была провести товарищеский матч с командой Малайзии на домашней арене. Футбольная ассоциация Малайзии предложила провести матч у себя на родине, но представители Гонконга отметили отказом.

Ранее в Гонконге были отменены ряд спортивных мероприятий, в том числе турнир WTA и турнир по гольфу серии PGA. Отменены и другие развлекательные мероприятия (в частности, концерты поп-групп, выступления стендап комиков).

В Гонконге проходят массовые акции протеста. Их участники требуют большей автономии от китайского правительства. При этом во время протестов зафиксированы случаи погромов и вандализма.