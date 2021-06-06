Экс-вратарь сборной России Вячелав Малафеев прокомментировал «СЭ» победу над сборной Болгарии (1:0) в товарищеском матче. Единственный гол в прошедшей игре забил форвард Александр Соболев.

«Не думаю, что мы, болельщики и зрители, должны определять какие-то проблемы в команде. Эта игра прежде всего для тренерского состава и самих игроков. Один забитый гол с болгарами? Мне кажется, что в этом матче не было задачи громить соперника. Очевидно, команда обкатывала взаимодействие игроков перед Евро, наигрывала какие-то моменты и заготовки. Я думаю, что все идет по плану тренерского штаба. А уж проблемы, если они и есть, решат внутри команды», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев не стал делать акценты на определенных игроках, потому что состав будет формироваться под конкретных соперников.

«Жирков провел отличную игру, но в матче с бельгийцами, например, ему будет сложно держать такой интенсив весь матч. Я ни в коем случае не подвергаю сомнениям мастерство и качество футболистов сборной Болгарии, но разница в уровне и в качестве игры со сборной Бельгии будет очевидна. Евгеньев вместо Кудряшова? Ничего не могу сказать на этот счет. Если эти игроки оказались в итоговой заявке сборной, значит по мнению тренерского состава сборной — они готовы привнести свою пользу в общий результат команды. Кудряшову же желаю скорейшего выздоровления», — сказал Малафеев «СЭ».

Свой первый матч на Евро-2020 сборная Россия проведет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

(Екатерина Звенигородская)