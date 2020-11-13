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Максименко, Ломовицкий и Игнатьев — в основе молодежки на матч с Венгрией

20:58
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Стал известен состав молодежной сборной России на контрольный матч против команды Венгрии.

Россия: Максименко — Голубев, Маслов, Татаев, Степанов — Ломовицкий, Глебов, Куликов — Макаров, Игнатьев, Тикнизян.

Запасные: Адамов, Ломаев, Карпов, Ненахов, Прохин, Литвинов, Рыбчинский, С. Бакаев, Игнатов.

Матч Венгрия — Россия начнется в 22.00 (мск).

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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