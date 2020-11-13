Максименко, Ломовицкий и Игнатьев — в основе молодежки на матч с Венгрией
Стал известен состав молодежной сборной России на контрольный матч против команды Венгрии.
Россия: Максименко — Голубев, Маслов, Татаев, Степанов — Ломовицкий, Глебов, Куликов — Макаров, Игнатьев, Тикнизян.
Запасные: Адамов, Ломаев, Карпов, Ненахов, Прохин, Литвинов, Рыбчинский, С. Бакаев, Игнатов.
Матч Венгрия — Россия начнется в 22.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.