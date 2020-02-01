Максим Глушенков: «У Мирзова глаза пылали!»
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков пообщался с журналистами после игры с «Ростовом» (2:1) на Кубке Париматч Премьер.
— Выполняли установку тренера, — заявил Глушенков. — Получилось хорошо. Забили два мяча во втором тайме.
— Насколько важен для вас турнир как молодого игрока?
— Очень важен. Надо показать себя и закрепиться в первой команде.
— На какую оценку сегодня наиграли?
— Даже не знаю. Отдал голевую передачу. Думаю, на «семерочку», потому что могу и лучше.
— Из пяти?
— (Смеется.) Не, от одного до десяти.
— Почему было много стыков в начале?
— У нас это была первая игра, поэтому у всех было большое желание показать себя и все доказывали на поле.
— О чем можно поразмыслить после сегодняшней игры?
— Надо подумать над игрой, потому что ее надо улучшать и улучшать, чтобы действовать намного лучше.
— Как проходит адаптация Александра Соболева.
— Хорошо. Сейчас он выполняет индивидуальные задания — бегает, тесты сдает.
— Какое впечатление произвел?
— Люди все хорошие (улыбается), как игрок он тоже хороший. Думаю, он будет нам помогать — посмотрим дальше.
— У Александра чувствуется особая мотивация? Есть огонь в глазах?
— Думаю, у каждого игрока, который приходит в «Спартак», он есть. Ведь в «Спартаке» все хотят оказаться
— А у Мирзова сегодня огонь был?
— У него глаза пылали. Сделал дубль — молодец! (Евгений Белоусов)