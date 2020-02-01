Максим Глушенков: «У Мирзова глаза пылали!»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков пообщался с журналистами после игры с «Ростовом» (2:1) на Кубке Париматч Премьер.

— Выполняли установку тренера, — заявил Глушенков. — Получилось хорошо. Забили два мяча во втором тайме.

— Насколько важен для вас турнир как молодого игрока?

— Очень важен. Надо показать себя и закрепиться в первой команде.

— На какую оценку сегодня наиграли?

— Даже не знаю. Отдал голевую передачу. Думаю, на «семерочку», потому что могу и лучше.

— Из пяти?

— (Смеется.) Не, от одного до десяти.

— Почему было много стыков в начале?

— У нас это была первая игра, поэтому у всех было большое желание показать себя и все доказывали на поле.

— О чем можно поразмыслить после сегодняшней игры?

— Надо подумать над игрой, потому что ее надо улучшать и улучшать, чтобы действовать намного лучше.

— Как проходит адаптация Александра Соболева.

— Хорошо. Сейчас он выполняет индивидуальные задания — бегает, тесты сдает.

— Какое впечатление произвел?

— Люди все хорошие (улыбается), как игрок он тоже хороший. Думаю, он будет нам помогать — посмотрим дальше.

— У Александра чувствуется особая мотивация? Есть огонь в глазах?

— Думаю, у каждого игрока, который приходит в «Спартак», он есть. Ведь в «Спартаке» все хотят оказаться

— А у Мирзова сегодня огонь был?

— У него глаза пылали. Сделал дубль — молодец! (Евгений Белоусов)