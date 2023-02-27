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Заместитель руководителя «Фишта»: «У нас нет информации о том, что матч России с Ираком пройдет на нашем стадионе»

Алина Савинова
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Заместитель руководителя стадиона «Фишт» Максим Даниленко прокомментировал информацию о том, что сборная России сыграет с национальной командой Ирака в рамках товарищеского матча на стадионе в Сочи.

«У нас нет информации о том, что товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет на стадионе «Фишт». Официальных писем, запросов нам не поступало. Никаких разговоров о проведении этой встречи на нашем стадионе нет», — приводит Sport24 слова Даниленко.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что национальная команда России сыграет с Ираком в рамках товарищеского матча 27 марта в Сочи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-zamestitel-rukovoditelya-fishta-u-nas-net-informatsii-o-provedenii-matcha-rossiya-irak-na-nashem-stadione
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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