Магомед Адиев: "Анжи" хочет немного видоизменить свою игру"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал победу над "Биолог-Новокубанском"​ (3:1) в рамках товарищеского матча, сообщает официальный сайт махачкалинской команды.

– В первом тайме у нас сыграла в основном молодежь. Возникали проблемы, игроки где-то располагались неправильно. Это было ожидаемо. Новые ребята – не все еще уловили требования. Во втором тайме команда выглядела намного лучше. Вышли игроки из основной обоймы, и мы завладели большим преимуществом. Впрочем, в игре много проблем, поэтому я не стал бы говорить, что сильно чем-то доволен. Хотим немного видоизменить свою игру. Мы многого ждем от второго сбора, на котором будем уделять больше внимания взаимодействиям на поле. А пока можно говорить о том, что ребята справили с нагрузками в беговой работе. Все выполняли ее со знанием дела.



– Почему сегодня не сыграли Лексано, Гиголаев и Маркелов?



– У Лескано был большой простой в игре в Казахстане, на сегодня он не готов играть. Ему нужно набирать кондиции. Домой на выходные мы отпускаем Хуана с беговой программой, которую он должен выполнить. У Гиголаева проблемы со здоровьем, Роланд не тренировался неделю. Ждем его возвращения в основную группу. Ситуация с Маркеловым – тоже простой в игре. Он лечился, и я его месяц не видел в команде в конце года. В начале сбора он опять же не появился, пропустил первую неделю подготовки и поэтому пока занимается индивидуально. Маркелову необходимо уделить большое внимание беговой работе, чтобы войти в общую группу, – приводит слова Адиева пресс-служба "Анжи".

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