Люксембург уступил Австрии
Сборная Австрии на выезде переиграла Люксембург в товарищеском матче (3:0).
Товарищеский матч
Люксембург — Австрия — 0:3 (0:0)
Голы: Траунер, 62 (0:1). Грбич, 83 (0:2). Визингер, 90+3 (0:3).
Люксембург: Мори, Мартинс, Карлсон (Селимович, 46), Скендерович (Корац, 46), Махмутович, Герсон (Янс, 46), В.Тилль (Синани, 49), Баррейро (Бонерт, 46), Бенси, Девилль, Муратович (Родригеш, 67).
Австрия: Перван, Триммель, Траунер, Хинтереггер (Драгович, 46), Линхарт, Визингер, Хольцхаузер (Баумгартлингер, 81), Шауб (Ранфтль, 58. Онисиво, 88), Лазаро (Балич, 58), Жуль, Калайджич (Грбич, 46).
Предупреждения: Жуль, 31. Баррейро, 43. Селимович, 71. Синани, 86. Корац, 90+1.
Судья: Делерю (Франция).
11 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».