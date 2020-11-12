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Люксембург уступил Австрии

00:32

Сборная Австрии на выезде переиграла Люксембург в товарищеском матче (3:0).

Товарищеский матч

Люксембург — Австрия — 0:3 (0:0)

Голы: Траунер, 62 (0:1). Грбич, 83 (0:2). Визингер, 90+3 (0:3).

Люксембург: Мори, Мартинс, Карлсон (Селимович, 46), Скендерович (Корац, 46), Махмутович, Герсон (Янс, 46), В.Тилль (Синани, 49), Баррейро (Бонерт, 46), Бенси, Девилль, Муратович (Родригеш, 67).

Австрия: Перван, Триммель, Траунер, Хинтереггер (Драгович, 46), Линхарт, Визингер, Хольцхаузер (Баумгартлингер, 81), Шауб (Ранфтль, 58. Онисиво, 88), Лазаро (Балич, 58), Жуль, Калайджич (Грбич, 46).

Предупреждения: Жуль, 31. Баррейро, 43. Селимович, 71. Синани, 86. Корац, 90+1.

Судья: Делерю (Франция).

11 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

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