Луис Энрике отметил игру центральных защитников сборной Испании в матче с португальцами
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги товарищеского матча против Португалии (0:0).
«Больше всего мне понравилось отношение моей команды к игре. Результат был наименее приятным. Я выбираю футболистов, которых хочу видеть на поле, а не «отправлять сообщения» кому-либо. Мне очень понравилась игра двух стартовых центральных защитников — сенсационная, почти исключительная. Два левоногих игрока играют вместе — каждый из них умеет выводить мяч из обороны. Может быть, Ляпорт и Пау Торрес начнут в старте Евро-2020», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании на чемпионате Европы-2020 в группе E встретится с Польшей, Швецией и Словакией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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