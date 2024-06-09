Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 03:13

Де ла Фуэнте: «Все игроки сборной Испании были в хорошей форме, так что можем рассчитывать на каждого»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте прокомментировал победу в товарищеском матче над Северной Ирландией (5:1).

«Эти товарищеские матчи дали нам очень многое, мы хотели восстановить игроков, избавить их от напряжения после сезона. Поэтому цели, запланированные перед началом этого мини-сбором, были достигнуты. Во втором тайме было заметно, что мы проявляли осторожность, видя, что нас ждет впереди. Все футболисты были в хорошей форме, так что мы убеждены, что можем рассчитывать на каждого, начиная с 15 июня», — приводит слова Де ла Фуэнте официальный сайт сборной Испании.

Футболисты сборной Испании радуются голу Педри (№20) в&nbsp;матче против Северной Ирландии. Испанцы разгромили североирландцев, Венгрия потеряла двух игроков в матче с Израилем, Холанн и Эдегор не смогли победить датчан

Сборная Испании сыграет на Евро-2024. Команда Луиса Де ла Фуэнте попала в группу B, где ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).

Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Колумбии в товарищеском матче разгромила США, Карраскаль забил гол

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости