"Локомотив" вырвал ничью у "Мольде" благодаря голу Игнатьева

"Локомотив" сыграл вничью с "Мольде" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе норвежского клуба отметился защитник Кристоффер Хауген, у красно-зеленых на 90+3-й минуте встречи отличился хавбек Владислав Игнатьев.

"Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Мольде" - 1:1 (0:0)

Голы: Хауген, 85 (0:1). Игнатьев, 90+3 (1:1).

"Локомотив": Коченков, Михалик, Идову, Лапшов, Игнатьев, Крыховяк, Рыбчинский, Тугарев, Кварацхелия, Смолов, Жемалетдинов.

Предупреждение: Лапшов, 83.

26 февраля. Марбелья. Стадион "Dama de Noche".

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