"Локомотив" – "Уфа": стали известны стартовые составы команд на товарищескую игру

Официальные Твиттеры "Уфы" и "Локомотива" опубликовали стартовые составы команды на товарищеский матч. Встреча начнется в 11.30 (мск). Игра пройдет в Сочи.

Стартовый состав "Уфы": Беленов – Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов – Безденежных, Ванек, Пауревич – Слай, Вомбергар, Кротов.

Запасные: Акмурзин, Шафинский, Пуцко, Хазиев, Алиев, Виденеев, Власов, Засеев, Салатич, Бизяк, Сысуев.

Стартовый состав "Локомотива": Коченков – Рыбус, Идову, Самохвалов, Хеведес – Денисов, Фернандеш, Рыбчинский, Кварацхелия, Жемалетдинова – Эдер.

Запасные: Медведев, Миронов, Титков, Черный, Магкеев, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Чорлука, Тарасов, Михалик.