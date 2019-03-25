"Локомотив" – "Уфа": стали известны стартовые составы команд на товарищескую игру

Официальные Твиттеры "Уфы" и "Локомотива" опубликовали стартовые составы команды на товарищеский матч. Встреча начнется в 11.30 (мск). Игра пройдет в Сочи.
Стартовый состав "Уфы": Беленов – Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов – Безденежных, Ванек, Пауревич – Слай, Вомбергар, Кротов.
Запасные: Акмурзин, Шафинский, Пуцко, Хазиев, Алиев, Виденеев, Власов, Засеев, Салатич, Бизяк, Сысуев.
Стартовый состав "Локомотива": Коченков – Рыбус, Идову, Самохвалов, Хеведес – Денисов, Фернандеш, Рыбчинский, Кварацхелия, Жемалетдинова – Эдер.
Запасные: Медведев, Миронов, Титков, Черный, Магкеев, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Чорлука, Тарасов, Михалик.
Наш состав на контрольный матч с @fclokomotiv pic.twitter.com/F0Ob89xEMU– ФК УФА (@UfaFc) 25 марта 2019 г.
Состав на контрольный матч в Сочи #ЛокоУфа 🧐 pic.twitter.com/rmhAUS8Jse– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 25 марта 2019 г.