«Локомотив» уступил «Родине», Миранчук провел один тайм за железнодорожников

«Локомотив» проиграл «Родине» в товарищеском матче со счетом 0:1. Встреча проходила в закрытом режиме.

Автором единственного гола в этой игре стал Александр Юшин, который отличился на 20-й минуте.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук провел на поле весь первый тайм и получил желтую карточку. В воскресенье, 30 июня, у 28-летнего игрока истекает контракт с московской командой.

В первой контрольной встрече на сборах 26 июня «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» 2:1.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Родина» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Юшин, 20.

«Локомотив»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Ненахов (Самошников, 46), Ньямси, Морозов, Фассон, Миранчук (Раков, 46), Баринов (Волков, 56), Тикнизян (Салтыков, 46), Пиняев (Ведерников, 56), Карпукас (Сарвели, 46), Воробьев (Сулейманов, 46).