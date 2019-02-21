"Локомотив" разгромил "Викинг" в товарищеском матче

"Локомотив" с разгромным счетом обыграл норвежский "Викинг" в товарищеском матче (5:1). Голами в составе красно-зеленых отметились нападающий Эдер, полузащитники Джефферсон Фарфан, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Хвича Кварацхелия.

"Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Локомотив" - "Викинг" - 5:1 (3:1)

Голы: Эдер, 3 (1:0). Фарфан, 19 (2:0). Перейра, 39 (2:1). Ал.Миранчук, 43 (3:1). Ант.Миранчук, 55 - с пенальти (4:1). Кварацхелия, 76 (5:1).

"Локомотив": Коченков (Гильерме, 46), Лысов, Хеведес (Идову, 66), Кверквелия (Тарасов, 66), Чорлука (Лапшов, 77), Денисов (Крыховяк, 46), Ант.Миранчук (Тугарев, 66), Ал.Миранчук (Жемалетдинов, 66), Баринов (Михалик, 77), Фарфан (Рыбчинский, 84), Эдер (Кварацхелия, 66).

21 февраля. Марбелья. Стадион "Dama de Noche".

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