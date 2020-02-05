«Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на турнире в Дохе.

Голами отметились защитники Владислав Игнатьев и Илья Гапонов.

Отметим, что два удара спартаковец взял вратарь Никита Медведев, который вышел на замену за несколько минут до окончания основного времени.

В субботу, 9 февраля, «Спартак» (4 очка) сыграет с «Партизаном» (2), а в воскресенье, 10 февраля, «Локомотив» (3) встретится с «Ростовом» (3).

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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:1). Пенальти — 2:4.

Голы: Игнатьев, 28 (0:1). Гапонов, 49 (1:1).

Серия пенальти: Миранчук — 0:1. Айртон — 1:1. Жемалетдинов — 1:2. Глушенков — 1:2 (вратарь). Хеведес — 1:2 (вратарь). Крал — 1:2 (вратарь). Крыховяк — 1:3. Мирзов — 2:3. Баринов — 2:4.

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Джикия, Маслов (Гапонов, 46), Жиго (Кутепов, 46), Мельгарехо (Айртон, 46), Тил (Маркитесов, 46), Бакалюк (Зобнин, 46), Гулиев (Крал, 46), Соболев (Мирзов, 46), Бакаев (Глушенков, 46).

«Локомотив»: Коченков (Медведев, 90+1), Игнатьев (Идову, 80), Живоглядов, Кверквелия, Чорлука (Мурило, 75), Хеведес, Тугарев, Мухин, Рыбчинский, Куликов, Коломейцев, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Миранчук, Жоау Мариу (Рыбус, 70), Эдер (Жемалетдинов, 46).

Предупреждения: Магкеев, 30. Чорлука, 52. Крыховяк, 90+2.

Судья: Мохамед Насер (Катар). 5 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».