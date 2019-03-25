"Локомотив" и "Уфа" разошлись миром в товарищеской игре

"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (2:2) в товарищеском матче в Сочи. В составе москвичей первый гол забил полузащитник Хвича Кварацхелия, а второй – нападающий Рифат Жемалетдинов. За уфимцев отличился форвард Вячеслав Кротов и хавбек Игорь Безденежных.

Товарищеские матчи. Клубы

"Локомотив" – "Уфа" – 2:2 (0:0)

Голы: Безденежных, 58 (0:1). Кротов, 62 (0:2). Кварацхелия, 75 (1:2). Жемалетдинов, 78 (2:2).

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Идову, Хеведес (Черный, 71), Самохвалов (Магкеев, 80), Рыбус, Рыбчинский, Денисов (Куликов, 46), Фернандеш (Коломейцев, 46), Кварацхелия (Дорофеев, 81), Эдер, Жемалетдинов (Титков, 80).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин (Пуцко, 74), Живоглядов, Ванек (Салатич, 46), Безденежных (Засеев, 74), Пауревич (Власов, 81), Никитин (Виденеев, 81), Игбун (Алиев, 71), Вомбергар (Бизяк, 74), Кротов (Хазиев, 81).

25 марта. Россия, Сочи.