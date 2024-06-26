Голы Сарвели и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в закрытом режиме в Баковке.

Голы железнодорожников в этом матче забили Владислав Сарвели и Дмитрий Воробьев. У тульской команды отличился Артем Суханов.

«Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

«Арсенал» занял четвертое место в Мелбет-Первой лиги и получил право сыграть в стыковых матчах, где по сумме двух встреч уступил «Пари НН».

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Арсенал» — 2:1 (2:0)

Голы: Сарвели, 39 (1:0). Воробьев, 43 (2:0). Суханов, 59 (2:1).

«Локомотив»: Митрюшкин (Плотников, 46), Ненахов (Лукиных, 46), Самошников (Волков, 46), Ньямси (Пиняев, 46), Фассон (Батраков, 46), Баринов (Чубенко, 60), Тикнизян (Ведерников, 46), Раков, Салтыков (Гердт, 46), Воробьев (Корнеев, 46), Сарвели (Цыбров, 46).

26 июня.