Лионель Месси: «В начале матча с Бразилией Аргентина совершила несколько ошибок»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией в товарищеском матче (1:0). Игра прошла в Саудовской Аравии, Месси стал автором единственного мяча.

— В начале матча мы совершили несколько ошибок, дав шансы сопернику, но во второй половине мы играли гораздо лучше, — цитирует официальный сайт Федерации футбола Аргентины Месси. — Хорошо, что мы можем использовать разные схемы игры. Победы психологически очень важны для будущих матчей.