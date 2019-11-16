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Лионель Месси: «В начале матча с Бразилией Аргентина совершила несколько ошибок»

08:38

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией в товарищеском матче (1:0). Игра прошла в Саудовской Аравии, Месси стал автором единственного мяча.

— В начале матча мы совершили несколько ошибок, дав шансы сопернику, но во второй половине мы играли гораздо лучше, — цитирует официальный сайт Федерации футбола Аргентины Месси. — Хорошо, что мы можем использовать разные схемы игры. Победы психологически очень важны для будущих матчей.

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