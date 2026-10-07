Месси расплакался в автобусе по пути на прощальный матч за сборную Аргентины

Нападающий Лионель Месси не смог сдержать эмоций за несколько часов до своей последней игры в футболке национальной команды.

Видео, на котором 39-летний футболист вытирает слезы в автобусе, опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как Месси сидит у окна автобуса, который направляется к стадиону, и вытирает слезы бумажной салфеткой. За окном — толпы болельщиков, выстроившихся вдоль дороги, чтобы поприветствовать команду.

В ночь на 7 октября сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Бенина на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Эта игра станет прощальной для Месси, объявившего об уходе из сборной после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании.

Вместе с национальной командой 39-летний футболист завоевал золото чемпионата мира 2022 года и серебро турнира 2026 года.