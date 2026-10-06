Месси получил почетную докторскую степень университета Буэнос-Айреса

Аргентинский футболист Лионель Месси удостоен почетной докторской степени университета Буэнос-Айреса, сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

Церемония награждения прошла на тренировочной базе Ассоциации футбола Аргентины в преддверии прощального матча 39-летнего нападающего за национальную команду. Ректор университета Рикардо Хельпи и его заместитель Эмилиано Якобитти вручили футболисту диплом и медаль.

«Я и представить не мог, что у меня будет что-то подобное. То, что не имеет никакого отношения — а может, и имеет, — к футболу и ко всему, чего я добился в спорте. Получить такое признание, возможность сказать, что я почетный доктор, — повод для гордости», — сказал Месси.

После чемпионата мира-2026 футболист объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Прощальный матч Месси состоится в ночь с 6 на 7 октября в Буэнос-Айресе.

На счету Месси 207 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 125 голов.

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