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Сегодня, 20:54

«ПСЖ» вырвал ничью у «Лейпцига», проигрывая до 70-й минуты

Алина Савинова
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Французский «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с немецким «Лейпцигом» в товарищеском матче — 1:1.

Счет на 13-й минуте игры открыл форвард «красных быков» Лои Опенда. Автором гола парижан стал Гонсалу Рамуш — он вышел на поле на 46-й минуте и забил на 70-й.

Российский голкипер французского клуба Матвей Сафонов попал в заявку команды на эту игру, но так и не принял в ней участие.

На старте нового сезона лиги 1 «ПСЖ» 16 августа сыграет против «Гавра». «Лейпциг» 17-го числа проведет матч против команды «Рот-Вайсс Эссен» в Кубке Германии, а 24 августа встретится с «Бохумом» в 1-м туре бундеслиги-2024/25.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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