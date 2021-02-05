Леонид Слуцкий: «Динамо» было свежее и быстрее «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поражении от «Динамо» (2:3) в товарищеском матче на сборах в Турции. Специалист подчеркнул, что удовлетворен действиями игроков команды, однако огорчен проигрышем.

— Игры на сборах могут быть очень разные. Но из каждой ты выносишь много важной информации, — подчеркнул Слуцкий. — Сегодня, например, уже в первые две минуты было видно, что команды находились на разном уровне состояния. На сборах это нормально. «Динамо» было явно свежее и быстрее. Здесь требовалось иначе играть и по-другому расставлять акценты.

— Если проводить предварительные итоги того, что уже проделано за время сборов, насколько удовлетворены работой?

— На сборах ты всегда говоришь о двух вещах: сколько у тебя сорвано тренировок из-за погоды, у нас таких было 0. И второе: какое количество футболистов не смогли выполнить общий объем работы, который предлагался.

На первом сборе у нас не работали в общей группе только Бакаев и Меркулов. Это футболисты, которые и не планировались к работе в общей группе. То на втором сборе количество повреждений несколько выросло. Тут в идеале было бы иметь минимальные кадровые потери.

8 февраля «Рубин» сыграет с «Томью» в очередном товарищеском матче. Первую игру в чемпионате России после зимних сборов подопечные Слуцкого проведут 28 февраля против «Спартака». После 19 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

(Владислав Зимагулов)